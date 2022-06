Cuando habitas una vivienda antigua, llevas bastante tiempo viviendo en la misma casa o vives con niños y mascotas, lo normal es que de vez en cuando tengan que realizarse ciertas reparaciones del hogar. Para conseguir una casa que no solo luzca como nueva sino que además resulte mejorada, te ofrecemos algunos consejos e ideas que quizás puedan ayudarte.

¿Qué tipo de reparaciones del hogar podría necesitar?

Con el fin de resultar más precisos, dividiremos las reparaciones del hogar en distintos grupos:

La reparación de elementos estructurales. Por ejemplo, en viviendas antiguas puede suceder que aparezcan grietas en el techo o las paredes, así como humedades que pueden formar grandes manchas en los muros de las habitaciones. En estos casos, si no queremos meternos a solucionar la raíz del problema, como cimientos pobres o sistemas de aislamiento poco adecuados, lo mínimo sería atender a la reparación de estos signos mediante el relleno de las grietas y la aplicación de capas nuevas de pintura sobre los muros y techos. Asimismo, también se pueden renovar las tejas de la cubierta para evitar la entrada de agua de lluvia y la formación de goteras.

La reparación de suelos. En ocasiones se nos cae algo pesado de las manos y agrietamos o rompemos el azulejo del suelo o dañamos las superficies de madera. Si no quieres cambiar el suelo completo de la habitación, siempre puedes aislar el área afectada y cambiar solo ese trozo por piezas nuevas.

La reparación de muebles. A veces las sillas, las mesas, los armarios, etc. se rompen por exceso de peso o simplemente por su uso diario. Si estás muy apegado a una pieza en particular que ha sufrido algún daño, ¿por qué no la reparas en lugar de sustituirla por otra?

Las reparaciones de elementos decorativos. Si posees piezas de arte en casa, como cuadros, esculturas y artículos de diseño y, por cualquier motivo se han estropeado y crees que ya no lucen como el primer día, quizás sea el momento de repararlos. No obstante, como posiblemente se trate de objetos delicados, te aconsejamos que contactes con un experto en restauración que te eche una mano.

¿Qué profesionales pueden ayudarme con las reparaciones del hogar?

Es posible que para la realización de algunas reparaciones del hogar puedas bastarte por ti mismo, sin embargo, para otras más complicadas y técnicas quizás tengas que recurrir a profesionales. Entre ellos, normalmente se contacta con un albañil, un pintor y un especialista en cubiertas para las reparaciones estructurales, con un solador y alicatador para los problemas con suelos y azulejos en cualquier espacio, tanto interior como exterior, con un carpintero para la reparación de muebles y objetos de madera o mampostería y con un experto en restauraciones para los elementos decorativos de diseño más exclusivos.