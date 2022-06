¿Tu vivienda ya tiene unos años y crees que hay varios aspectos que te gustaría cambiar? ¿Te gustaría añadir espacios o modificarlos? ¿Te has cansado del diseño de tu hogar? Si has contestado afirmativamente a alguna de estas preguntas pero no deseas adquirir una vivienda nueva, ¡tu casa necesita una reforma! A continuación te ofrecemos información y algunas ideas que puedes utilizar para tu nuevo proyecto.

¿Qué profesionales necesito para esta tarea?

Aunque tengas muchas ideas que te gustaría implementar, quizás luego en la práctica no sean viables o no resulten tan estéticas como esperabas. Por eso, te recomendamos que consultes a los profesionales en reformas de casas. Entre ellos se encuentran:

El arquitecto de interiores: este es el experto con el que quieres contactar si deseas unir o separar espacios, se trata del profesional que, tras estudiar los planos de la vivienda, sabrá qué elementos estructurales conservar y cuáles se pueden modificar.

El diseñador de interiores: es el profesional que se encarga del diseño de los espacios. Sus servicios resultan muy convenientes si no quieres entrar en obras y prefieres simplemente un cambio de ambiente y decoración.

El diseñador de cocinas: si junto con la reforma de espacios y diseños también deseas renovar la cocina, ponte en contacto con un buen diseñador de cocinas que ajuste este espacio a tus necesidades y gustos con éxito.

Otros profesionales cuyos servicios en las reformas de casas resultan imprescindibles, como los fontaneros, electricistas y pintores para instalar tus electrodomésticos y sanitarios, mejorar tus sistemas de iluminación y darle color a tus muros.

Algunas ideas para llevar a cabo reformas de casas

¿Sabes que no estás contento con tu casa pero no estás seguro de qué puedes hacer para mejorarla? A ver qué te parecen estas ideas: Si crees que algunas habitaciones de tu hogar son poco amplias y dan sensación de claustrofobia, ¿por qué no unes los espacios? Muchas veces con solo tirar un tabique se consiguen resultados extraordinarios. Une el salón con el comedor o el salón con la cocina y separa los espacios visualmente con distintos tonos en las paredes o con un elemento divisorio como, por ejemplo, una encimera o una estantería. ¿Tienes un trozo de terreno en la parte de atrás, está lleno de malas hierbas y no sabes qué hacer con él? Contacta con un arquitecto paisajista que te diseñe un bonito jardín o con un albañil solador que te prepare un suelo de azulejos de diseño y disfruta de un buen patio o una terraza. Así podrás aprovechar los espacios al aire libre para reunirte con tus amigos, relajarte después del trabajo o desayunar cada mañana al sol.