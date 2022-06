Si te deprime el aspecto de tu cuarto de baño, has ampliado la familia y no tienes espacio suficiente y has pensado en algunas ideas que te gustaría implementar, es hora de llevar a cabo una reforma. A continuación te ofrecemos algunas ideas y consejos que pueden facilitarte la tarea.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta antes de ponerme con la reforma de los baños?

Aunque la reforma de baños pueda parecer una tarea sencilla, en realidad muchas de las ideas iniciales después no resultan viables debido a las condiciones específicas de cada baño. Siempre existe una serie de puntos sobre los que es necesario reflexionar:

- Los cambios que deseo realizar, ¿requieren obras? Si deseas ampliar o reducir el espacio, instalar nuevos sanitarios, añadir ventanas, etc., te recomendamos que te pongas en contacto con un arquitecto de interiores y un fontanero, ya que son los expertos en reforma de baños capaces de determinar qué elementos pueden modificarse y cuáles deben conservarse por la seguridad del espacio.

- En la reforma de baños se deben detectar aquellos elementos que podrían optimizar el espacio. Si no tienes tiempo o no te das baños con regularidad, ¿por qué no sustituyes la bañera por un plato de ducha? Ahorrarás espacio y, además, una cantidad de agua considerable. Asimismo, si en ocasiones utilizáis el baño varias personas a la vez, podríais instalar un lavabo adicional junto al otro en la misma encimera.

- ¿Realmente necesito construir espacio adicional o es que simplemente no dispongo de buenas soluciones de almacenamiento? Las obras deberían realizarse solo si son la única opción posible, si sospechas que tu baño solo necesita una reorganización y un aspecto más fresco, a continuación te damos algunas ideas.

¿Qué consejos e ideas le sacan mayor partido a la reforma de baños?

El cuarto de baño es, por lo general, un lugar eminentemente práctico, por lo que todas las medidas que tomemos en la reforma de baños deberían estar orientadas a su funcionalidad.

Si tu baño sigue siendo pequeño tras la reforma, quizás por el mero hecho de que no hay más espacio disponible o porque has decidido no entrar en obras, elige soluciones que creen efecto de amplitud: coloca un gran espejo detrás de los lavabos o incluso un espejo de cuerpo entero en una de las paredes libres, coloca un armario bajo el lavabo e instala estantes altos para almacenar objetos y opta por una mampara de ducha que se abra hacia dentro.

Por otro lado, no sobrecargues el lugar con objetos decorativos que puedan estorbar en el día a día, elige artículos prácticos con diseños agradables, como toalleros de colores, jaboneras que combinen con el soporte para los cepillos de dientes, una alfombrilla de ducha original o unas cortinas decorativas a modo de puertas para un armario.