¿Te gustaría disponer de un piso en el centro de la ciudad, pero no quieres meterte en otra hipoteca? ¿Te has cansado de tener que buscar un hotel cada vez que vas a pasar unos días en tu lugar de vacaciones preferido? ¿Cambias de ubicación con regularidad? Si has respondido afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, quizás deberías plantearte buscar pisos de alquiler, ya que resultan perfectos como segunda residencia, vivienda vacacional o como vivienda temporal. Sabemos que la búsqueda de este tipo de viviendas puede resultar un proceso largo y tedioso, por eso, aquí te ofrecemos información y algunas ideas para diseñar tu vivienda temporal para que la disfrutes al máximo.

¿Dónde puedo encontrar pisos de alquiler?

Hasta hace unos años, lo más usual era recurrir a una agencia de casas y pisos de alquiler que ofreciera inmuebles en las áreas y las ciudades en las que se estuviera interesado. En las agencias, el agente realiza una serie de preguntas, como el presupuesto que se tiene pensado invertir, la localización precisa deseada, las fechas de interés y las condiciones necesarias, y a partir de las respuestas del cliente buscaría viviendas puestas en alquiler que reunieran esas características. Esta opción aún está disponible y, de hecho, es aún una de las más elegidas por los usuarios. Se trata de una solución personalizada, segura y cómoda, ya que dejas todo el proceso en manos de un profesional que te garantiza una selección acorde a tus gustos y necesidades; no obstante, las agencias inmobiliarias tienen un coste relativamente alto por el servicio que proporcionan, que normalmente suele estar alrededor del precio de un mes de alquiler de la vivienda.

Por otro lado, cada vez son más populares las agencias inmobiliarias en línea, que resultan más económicas y te facilitan una búsqueda desde la comodidad de tu casa. Desde tu ordenador portátil o tablet podrás ver una amplia selección de pisos con fichas que incluyen todas sus características relevantes, como la localización, un desglose de precios, los electrodomésticos y muebles que se incluyen, y fotos de todas las habitaciones y de los espacios exteriores para que puedas hacerte una idea del aspecto general y concreto del lugar. Asimismo, las páginas web más profesionales te ofrecen un trato personalizado a través de un servicio de chat o una línea privada de atención al cliente, lo cual te permite resolver dudas antes de elegir una vivienda u otra. En otras páginas web se ofrecen los datos de los propietarios para que puedas ponerte en contacto tú mismo con ellos y resolver las dudas que pudieran plantearse e incluso concertar una cita para visitar la propiedad en persona.

Por último, siempre puedes preguntar a amigos, familiares, compañeros o conocidos que hayan alquilado viviendas en la zona que estás buscando, ya que quizás sepan si se arriendan pisos en el mismo bloque o en las inmediaciones. Además, tal vez también conozcan a alguien que alquile su segunda vivienda o la deje en alquiler durante los meses de vacaciones o durante algunos meses del año. Los pisos de alquiler a través de conocidos tienen la ventaja de que resulta un trato que te aporta mayor seguridad que los negocios por internet, las condiciones quizás sean más flexibles al estar basadas en la confianza y seguramente también resulten más económicos.

¿Cómo se diseñan los pisos de alquiler?

Estos presentan una serie de características propias que hacen que los diseños difieran de los de las viviendas permanentes. En primer lugar, al no ser tú el propietario de la vivienda, probablemente tengas que pedir permiso al dueño a la hora de realizar cambios de diseño y seguramente no puedas hacer obras de modificación de estructuras, como tirar o levantar muros para ampliar o reducir espacios. Por eso, asegúrate siempre de que cuentas con la autorización del propietario antes de dar ningún paso.

En segundo lugar, si buscas pisos de alquiler con la intención de encontrar una vivienda exclusivamente temporal, tampoco querrás invertir mucho dinero en diseñar un hogar ideal si te vas a mudar a los pocos meses. Más bien deberás guiar el diseño de manera que dispongas de todo lo estrictamente necesario para tu comodidad y para cubrir tus necesidades durante ese período de tiempo limitado.

Por último, existen algunos que se ofrecen amueblados, por lo que tendrías dos opciones: o bien le pides al dueño que retire los muebles que no te gustan o que no necesitas, o bien adaptas el diseño y tus gustos personales al mobiliario que ya está presente en la vivienda.

Teniendo en cuenta estas condiciones y limitaciones especiales, te proponemos algunas ideas de diseño que puedes incorporar en tu nueva vivienda:

Salones

Los muebles grandes de salón suelen resultar bastante caros, por eso quizás tengas que dar con un diseño alternativo. ¿Qué te parecería instalar un salón de estilo oriental o árabe con una mesa baja y beanbags pequeños para sentarse alrededor? Podrías completar el look con una alfombra llamativa, velas aromáticas y unas cortinas de colores que creen un ambiente suave y acogedor.

Cocinas

Por lo general, los pisos de alquiler, aunque no estén amueblados, se suelen ofrecer con las estructuras y los electrodomésticos de cocina imprescindibles, como el fregadero, el frigorífico y la vitrocerámica. No compres aparatos que no utilices en el día a día, como un horno, ya que no te saldrá rentable en un período de tiempo corto y probablemente tendrás que dejarlo atrás. Invierte en herramientas de cocina que puedas transportar a otro lugar, como cuberterías y vajilla, manteles estilosos, macetas, etc.

Dormitorios

El dormitorio es tu espacio más personal, por eso, realiza pequeños cambios para asegurarte de que estás a gusto. En lugar de comprar un armario de madera maciza para tu ropa, ¿por qué no optas por vestidores al descubierto como los que utilizan en el backstage de las pasarelas? Además, para personalizar el ambiente, imprime las fotos que más te gusten de tus viajes y aventuras y colócalas en una de las paredes formando alguna composición. Para ello, las puedes fijar con gotitas de plastilina, que no dejan señales en el muro o colgarlas de una cuerda con pinzas de madera.