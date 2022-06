¿Vives por tu cuenta o con tu pareja y un niño o una mascota pequeña? ¿Te gustaría vivir en el centro de la ciudad o en una zona en la que haya muchas posibilidades de ocio? ¿Te gustaría disponer de una vivienda como residencia principal o temporal que resulte más económica que una casa? Si te estás haciendo alguna de estas preguntas, quizás te estés planteando echar un vistazo a los pisos disponibles en el mercado inmobiliario de tu ciudad. Los pisos constituyen una opción ideal para las familias pequeñas o las parejas que desean disfrutar de las posibilidades del centro urbano y a la vez disponer de un poco de espacio e independencia. A continuación te ofrecemos información y algunos consejos para que consigas elegir entre la gran variedad de pisos al más ideal para ti.

¿Qué tipos de pisos existen?

Antes de lanzarte a elegir pisos en concreto, deberías comprobar qué tipos existen y cuáles se ajustan más a tus necesidades. Destacamos algunas posibilidades:

En función del tipo de propiedad existen:

Pisos comprados: se trata de los pisos que se compran directamente de la compañía constructora, de la agencia inmobiliaria o del propietario anterior. Para la compra de pisos, normalmente se necesita un préstamo en forma de hipoteca a largo plazo.

Pisos de alquiler: para poder disponer de pisos de alquiler, tendrás que negociar las condiciones de arrendamiento con el propietario de la vivienda y firmar un contrato, según el cual podrás hacer uso del piso en cuestión a cambio de una cuota mensual. Se trata de una posibilidad ideal para aquellas personas que estén buscando una residencia temporal o vacacional.

En función de la estructura y la distribución del espacio existen:

Pisos de tamaño reducido, estudios y lofts: estos pisos suelen estar destinados para el uso de una sola persona o una pareja. Los espacios suelen ser abiertos y, por lo general, solo existe una separación clara para el cuarto de baño.

Pisos de una planta: como la propia denominación indica, se trata de pisos en los que el espacio se distribuye en un solo piso. Resultan muy indicados para parejas con niños pequeños y personas mayores, ya que las escaleras suelen suponer un obstáculo peligroso para ellos.

Pisos dúplex: estos pisos suelen ocupar la última planta y el ático de los edificios, se trata de pisos de dos plantas en los que la planta superior suele presentar una estructura más pequeña que la inferior, pero por lo general cuentan con una gran terraza. Son perfectos para aquellas familias que desean disponer de espacio al aire libre, pero no tienen posibilidad de contar con un jardín o un patio. Además, al presentar más espacio, se ajusta mejor a familias más grandes.

¿Qué ventajas e inconvenientes presentan los pisos frente a las casas?

En primer lugar, al disponer de menos espacio, los pisos suelen resultar más económicos que las casas, ya sea su compra o su alquiler. Se trata de la opción más buscada por las parejas jóvenes o por las mayores que ya no necesitan tantas habitaciones y prefieren no subir y bajar escaleras por motivos de comodidad y seguridad. Además, los pisos disponen de todas las comodidades que presentan las casas y suelen situarse en zonas con más posibilidades de ocio en lugar de en zonas puramente residenciales. Y si te preocupa la falta de espacios verdes, en las grandes ciudades siempre podrás encontrar pisos cercanos a parques o equipados con un jardín comunitario. Por otro lado, si vives solo, te sentirás más seguro en un edificio con más vecinos que en una casa aislada; si necesitas cualquier cosa en cualquier momento, siempre tendrás a alguien a quien recurrir. Asimismo, si se produjera algún problema en el edificio, como un bloqueo de tuberías o un corte de luz, no tendrías que solucionarlo tú solo, sino que contarías con la ayuda de los demás.

En cuanto a los inconvenientes, podríamos decir que los espacios más reducidos quizás podrían resultar incómodos para familias más numerosas o para personas que disfrutan con espacios muy amplios; no obstante, también existen pisos con grandes extensiones. Además, las personas muy independientes y reservadas quizás prefieran vivir en casas aisladas en las que no tuvieran contacto con vecinos. De esta forma, los pisos tampoco encajan con aquellos a los que les molestan los posibles ruidos de los vecinos de los pisos contiguos. Si bien es cierto que existen pisos con grandes azoteas y terrazas que incluso pueden albergar pequeñas zonas verdes en forma de cubiertas ajardinadas, quizás algunos propietarios deseen que sus hijos puedan correr libremente en terrenos al aire libre de mayor extensión que solo lo podría proporcionar una casa.

En cualquier caso, los pisos pueden resultar una muy buena opción para algunos, se trata de una cuestión de necesidades y gustos de cada uno.

¿Qué ideas de diseño puedo utilizar en los pisos?

En los pisos, lo ideal es poner en práctica tu imaginación y utilizar diseños y recursos que potencien los espacios reducidos.

- Aprovecha la luz natural al máximo, no bloquees las ventanas ni las puertas de los balcones con cortinas gruesas o muebles. La luz del sol y el calor natural aportan mucha energía y claridad que harán que las habitaciones se vean más agradables, alegres y amplias.

- Utiliza colores claros en las paredes, pinta con tonos suaves que reflejen la luz y creen un efecto de holgura.

- No sobrecargues las habitaciones con objetos ornamentales. En la decoración de pisos, en ocasiones el mejor método es el de “menos es más”. Plantéate que quizás quede mejor un elemento de diseño de contraste que aporte un punto de enfoque sofisticado que varios artículos diseminados que hagan que se pierda la idea.

- Investiga entre las múltiples soluciones de almacenamiento inteligente para despejar aún más los espacios. Aprovecha los huecos para guardar lo que no necesites y opta por el almacenamiento en vertical en los lugares más angostos. Además, también existen artículos de almacenamiento con diseños divertidos que podrás tener expuestos en casa, como cajas de cartón de colores y estampadas, soportes de pared para colgar la bicicleta, zapateros con función de taburete para quitarte los zapatos al entrar en casa…