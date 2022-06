Diseño de cocinas: 7 consejos para organizarla

Una de las claves fundamentales para que tu cocina luzca más ordenada es que esté despejada de elementos innecesarios. Ojo, y con esto no queremos decir que no puedas tener absolutamente nada de decoración. Y si no fíjate en esta cocina, ¿te parece angustiosa? ¿recargada? Es una cocina absolutamente equilibrada, despejada, limpia, pero donde la decoración también tiene cabida.

La clave es tener lo justo en el lugar adecuado. Un pequeño centro de mesa, una pizarra para apuntar la lista de la compra, una o dos plantitas…

Así que ponte manos a la obra y quita todas esas cosas que hay sobre la mesa y las encimeras que sólo recargan el ambiente y acumulan suciedad.