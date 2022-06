Imaginando el país de las maravillas

- Ya se me hizo tarde

¡Me voy, me voy, me voy! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ya son más de las tres! ¡Me voy, me voy! ¿Qué tal? ¡Adiós!

Sin saber como te encuentras persiguiendo un conejo blanco y entrando en la madriguera detrás de él. Después de la caída libre aterrizas. Te cercioras de que no tienes ningún rasguño e intentas averiguar como alcanzar la llave que ves encima de la mesa, abrir la puerta y adentrarte en el país de las maravillas.