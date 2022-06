Dormitorios de matrimonio con un toque romántico

Si estás decidido a crear el diseño de tu dormitorio de matrimonio ¿qué tal un poco de Do it yourself? El reciclaje es una de las tendencias más de moda y, si la cosa se complica, siempre puedes encontrar diseños originales sin tener que ponerte manos a la obra. Este dormitorio de matrimonio combina palets reciclados y cajas de fruta para crear no solo una cama muy particular sino soluciones de almacenaje a juego.

