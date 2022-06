Armarios modernos y con mucho estilo

Los armarios llegaron a nuestros dormitorios para hacernos la vida más fácil y ordenada. Sin ellos, almacenar la ropa y los complementos sería un auténtico caos. Pero a la hora de elegir armario, ¿con cuál nos quedamos? ¿Empotrado o por módulos? ¿De puertas correderas o de línea clásica? ¿Hecho a medida o con tamaño estándar? El armario condicionará la distribución y estilo de nuestra habitación y por tanto a la hora de llevar a cabo esa inversión debemos tener en cuenta una larga lista de detalles: materiales, presupuesto, distribución interior, aspecto externo, ubicación…

Si estás buscando armario y todavía no te has decidido, no te vendrá mal echar un vistazo a estos 10 armarios de diseño que te hemos preparado en homify. Quizá verlos te ayude a inspirarte en esta difícil decisión.