Balcones encantadores para espacios pequeños

La vida exterior de una casa no termina en el jardín. ¿Qué pasa con todos los que no vivimos en una de grandes dimensiones y con un imponente jardín con piscina? ¿Y los que sólo tenemos una pequeña terraza o balcón? Muchas personas al no tener suficiente espacio (o eso creen) maltratan este lugar de su casa dejándolo completamente desierto o lo que es peor… peor decorado o como una especie de trastero. ¡Craso error!

Aunque tengas un simple balcón de apenas un metro cuadrado o una terraza de 5 o 10 metros cuadrados… ¡debes aprovecharlo al máximo! Se puede sacar partido hasta de los espacios más pequeños, créeme. Todos los espacios merecen una oportunidad, y más si ese espacio es el único que puede darte algo de aire en tu casa. Y es que, ¿a quién no le gusta salir a tomar algo a la terraza? Por eso hoy te traemos 10 propuestas en homify sólo aptas para pequeños espacios, desde balcones hasta pequeñas terrazas urbanas. Te van a encantar…