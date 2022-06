La comodidad hecha mesa: especial mesas elevables

El rasgo esencial de las mesas elevables, lo que las hace tan especiales, no es otra cosa que la dualidad de su idiosincrasia. Estos muebles no son solo mesas que decoran o acompañan en la zona más estancial del salón, sino que además permiten a invitados y moradores, disfrutar de las ventajas de una mesa alta sin tener que levantarse del sofá. Su superficie se eleva hasta adaptarse a nuestras necesidades dejando al descubierto, en no pocas ocasiones, soluciones de almacenaje imperceptibles a la vista en su estado original.