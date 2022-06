Mesas de cocina extensibles, la magia del visto y no visto

Si hay un lugar en el que buscamos la funcionalidad de los muebles y accesorios por encima del diseño ese es la cocina. Pese a que los tiempos la han convertido en escenario de numerosos usos y han dejado atrás los años en los que quedaba relegada al mal llamado 'servicio', lo cierto es que la cocina sigue siendo una estancia de la casa en la que lo práctico prima sobre lo bello. Y no es para menos, desde guisar a comer pasando por hacer de ella un lugar de encuentro, la cocina es uno de los lugares más multifuncionales de la casa y eso se nota no solo en el diseño del conjunto sino también en el de los muebles. Uno de los problemas principales de la mayoría de las cocinas es la escasez de metros de modo que no es raro encontrar piezas del mobiliario que resuelvan varias necesidades a la vez o una sola en un espacio reducido.

Las mesas de cocina extensibles son un ejemplo de lo que estamos hablando y es que, pese a lo funcional de este mueble, el paso del tiempo ha llevado a los diseñadores a poner toda su creatividad al servicio de la belleza culinaria y no es extraño encontrar auténticas maravillas de la decoración en las cocinas. Si eres de los que apuesta por lo práctico y te dejas sorprender, en homify te presentamos una selección de las más originales mesas de cocina extensibles y soluciones alternativas que darán a tu cocina un toque de personalidad.