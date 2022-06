homify 360°: una casa rural en Cadaqués

No hemos salido de la estancia de la imagen anterior, pero en un giro hacia la luz hemos tomado una perspectiva totalmente diferente. Las fachadas, esos cerramientos que separan exterior e interior no existen, o al menos no son visibles. Se emplean grandes paños acristalados, en lugar de soluciones tradicionales de ladrillo o piedra consiguiendo el objetivo del que os hablabámos antes: incluir la naturaleza. Sentados en el sofá, en la mesa del comedor o cocinando: en todo momento nuestros ojos sentirán que nos encontramos en el interior de un bosque, sin embargo nuestro sentido del tacto se siente protegido de las inclemencias climáticas. Sensanciones enfrentadas.

Gracias a esta solución no solo se puede disfrutar de manera visual, sino que además los espacios interiores pueden extenderse hacia fuera con tan solo el deslizamiento de estas grandes puertas. Se desfiguran los límites entre la vivienda y el paisaje.