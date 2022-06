Mosaicos: donde el todo es más que la suma de las partes

Los mosaicos de las mesas del Café Barcelona destacan por su originalidad. No hay otra igual: los mosaicos se disponen en su superficie para dar vida a las formas y símbolos de la afición blaugrana. Una creación donde no faltan los colores clave y que supera los tradicionalismos de escudos, banderas y bufandas para lograr su cometido a la vez que inunda de arte y originalidad el café. No hay otro igual.