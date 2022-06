Decoración para la noche de Halloween

Siempre se oirá alguna voz crítica con Halloween, pero pocos se resisten a sus encantos. Es cierto que no es una fiesta propia, que está importada del gigante americano y que aquí no tenemos tradición de ello, pero a nadie le amarga un dulce. Da igual su origen, si hay una excusa para festejar y salir de parranda, ¿por qué no hacerlo? En ninguna noche como esta podemos lucir todos nuestras peores caras con la mejor de las sonrisas. No importa que nos salgan verrugas, ojeras profundas, dientes negros o sangre a borbotones. En Halloween lo terrible es lo precioso.

En homify también nos gusta la fiesta, por eso nos hemos unido a la fiebre de calabazas, vampiros y muertos vivientes y te hemos preparado un libro de ideas lleno de artículos curiosos, objetos y muebles con el más puro sabor de Halloween.