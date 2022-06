Decoracion con textiles para el invierno

Las cosas prácticas, tarde o temprano, siempre acaban por volver. De ahí que últimamente no paremos de encontrarnos en las tiendas de decoración y textiles aquellas antiguas bolsas de agua que utilizaban nuestras abuelas para calentarnos la cama en Navidad cuando íbamos a visitarlas a sus frías casas sin calefacción. Y es que la idea no puede ser mejor: ¿a quién no le gusta tener un cojín calentito en la barriga después de comer? ¿o dormir con los pies calientes? Las bolsas de agua han vuelto para quedarse y sus diseños son ahora mucho más bonitos que antes, así que no te lo pienses y hazte con una de ellas para este invierno. Las que vemos aquí están cubiertas con un tejido de lana con un típico reno: más navideño (y calentito) imposible.