Reforma total de un apartamento pequeño

Cuando nuestra casa es pequeña, a la hora de plantear una reforma no solo debemos buscar modernizar la vivienda, también aprovechar las obras para reorganizar el espacio y sacarle mucho más provecho. Cada metro cuadrado cuenta y no vale desperdiciar espacio como si nos sobrara. El antes y después al que le dedicamos este libro de ideas nos lleva a un pequeño apartamento que no solo se había quedado un poco anticuado, sino que necesitaba algunos recursos constructivos para aprovecharse mucho mejor. ¿Cómo lo han hecho? Vamos a verlo paso a paso en este artículo.