Cuartos de baño donde la piedra es la protagonista

La piedra no tiene porqué estar solo presente en las paredes. Los diferentes objetos que componen el cuarto de baño también pueden estar hechos de este material natural y ecológico. Como podemos comprobar en esta imagen, no hay nada más hermoso y original, y al mismo tiempo vanguardista, que un lavabo hecho a partir de piedra esculpida. ¿Quién no quiere uno así en su casa?