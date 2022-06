Cocinas rústicas que te encantarán

La verdad es que el estilo de casa no tiene por qué ser siempre el mismo. Es cierto que solemos tender a un tipo de decoración u otra según nuestra personalidad, pero esto no está reñido con poder probar cosas nuevas. El hecho de cambiar la decoración de vez en cuando viene bien para nuestro estado de ánimo y también, y por qué no, para sentirnos más vivos y creativos cada vez que nuestra casa se adapta a cada una de las estaciones del año. En este libro de ideas os traemos 7 imágenes para que os inspiréis si queréis darle a vuestra cocina un toque más rústico. Son ideas que cada uno puede adaptar a su gusto, pero seguro que os servirán para pensar esta estancia de una forma muy distinta. ¿Os atrevéis a cambiar?