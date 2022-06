Reforma total de un refugio en ruinas

¿Cuántas veces habéis visto al pasar por la calle un edificio abandonado y en ruinas que pensáis que no tiene ningún futuro? Seguramente no hubiérais apostado a que una casa así se pudiera recuperar y reconvertir en un hogar con todo tipo de comodidades y confort. Pero afortunadamente, hoy en día todo es posible. Y no es una una cuestión de magia. Sino que se lo pregunten al estudio Franklin Azzi Architecture, quienes han restaurado este viejo caserón situado en el Normandía, en el norte de Francia. El resultado es realmente impresionante. Pero antes de ver su estado actual, veamos cual era su aspecto antes de la reforma…