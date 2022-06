Luminosidad y elegancia minimalista: 10 ideas de escándalo

Ya se sabe que menos es más y que en la mayoría de ocasiones es un completo error recargar: ya sea a nosotros mismos con complementos o a nuestra casa intentando introducir en ella mil y un elementos decorativos. Y es que no por tener mucho espacio hay que decorar hasta el último de los rincones, ni por tener una casa pequeña hay que poner cuatro cosas para intentar (en vano) darle amplitud.

El minimalismo no es eso. Al igual que no tiene porqué ser frío, así que quítate esa idea de la cabeza. El minimalismo puede ser tan acogedor y cálido como cualquier otro estilo decorativo. Es sólo cuestión de saber combinar las cosas que vamos a introducir hasta dar con la tecla correcta. Es buscar la perfecta armonía entre no demasiados elementos, hasta que entre sí formen un todo que nos encandile , que nos enamore y nos haga sentir esa sensación de hogar. El minimalismo no pasa de moda y es una alternativa perfecta para cualquier tipo de hogar. Y si aún no te lo crees, aquí tienes 10 propuestas minimalistas para 10 zonas distintas de tu casa que seguro no van a dejarte indiferente… ¡Atento!