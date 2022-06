homify 360°: Una casa con un Ferrari en el salón

Al adentrarnos en la casa no veremos demasiado lujo ni ostentación, ya que la decoración se ha realizado de una manera austera y elegante, salvo por un detalle, y no precisamente pequeño. En el salón se tiene acceso visual al garaje, que con un cerramiento de vidrio doble se convierte en el protagonista del salón. De esta forma, el garaje se integra en la sala y lo que hay dentro del garaje también. Es así como un Ferrari rojo se convierte en un elemento de decoración muy especial. En realidad, con este diseño se ha tratado no solo de mejorar el entorno visual del interior, también de optimizar el espacio y la organización estructural de la villa.