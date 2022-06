El valioso recurso de las mesas de cocina plegables

Las mesas de cocina plegables no son un invento actual, ni mucho menos. Llevan décadas existiendo. Pero ahora la variedad de este tipo de elementos es amplísima. Algunas de estas mesas son propiamente eso, mesas que disponen de aperturas, bisagras, alas o pliegues para aumentar o disminuir su superficie, y también para facilitar su almacenaje. Pero actualmente se pueden encontrar otras soluciones diferentes, en las que la mesa está completamente integrada en el resto de mobiliario de la cocina. Tan integrada que en ocasiones no se sabe que hay una mesa hasta que no la desplegamos. Aquí os presentamos unas cuantas ideas para que encuentres la más adecuada para tu cocina, para lo cual solo tienes que ser consciente de la superficie disponible. De hecho, el aprovechamiento del espacio es la razón de ser de las mesas plegables en cualquier cocina.