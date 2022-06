Alfombras a medida: pisen y vean

Una vez despedido el caluroso verano y en la antesala del otoño, no solo preparamos nuestro armario con la ropa de la nueva estación, también desenrollamos nuestras alfombras para que vistan nuestros suelos. Hay quien las mantiene todo el año para proteger el pavimento o mantener la decoración permanente. A la hora de elegir una alfombra para nuestro salón o dormitorio hay que tener en cuenta que no todos los diseños y materiales son apropiados, lo normal es elegir a la vez el mobiliario con la alfombra a juego porque si no luego hay que buscar un modelo que combine con los muebles o tresillos que hemos comprado. Y por supuesto, indispensable es que la medida de la alfombra encaje en las dimensiones del espacio en el que deseamos colocarla; una alfombra que apenas sobresalga de la mesa de centro puede pasar desapercibida, y una demasiado grande puede convertirse en algo incómodo. Intentaremos ayudarte a resolver este dilema con los diseños que te presentamos a continuación cuyos fabricantes permiten el corte a medida para que todo encaje en su sitio.

Pisen y vean.