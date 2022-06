¡Todos a comer! 10 geniales mesas extensibles

Si apuestas por poner una mesa extensible en tu comedor, cocina o incluso salón, ten claro que estás tomando la decisión correcta. Aún cuando sois pocos en casa, quién más y quién menos recibe visitas de amigos y familiares. Y ese es el momento perfecto para que despliegues todo el encanto de tu mesa extensible (y nunca mejor dicho). Además cuando ellos no estén, la recoges y… ¡listo!

Sentarse a la mesa es uno de los mejores momentos del día, en el que disfrutamos de la compañía de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros amigos… ¡Y donde caben dos caben tres! ¿No? Para sentarnos a comer o a cenar con ellos debemos ofrecerles no sólo un plato, también un lugar en el que no sientan que sus codos y los del comensal de al lado se rozan inevitablemente. Debemos darles, sencillamente, el espacio que merecen. Y si en tu caso eso aún no es así, hazlo posible con cualquiera de estas 10 mesas extensibles que hoy te traemos desde homify.