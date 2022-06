Dale una nueva vida a los rincones vacíos de tu casa

Por supuesto, una de las alternativas más sencillas y económicas a la par que funcionales, es la de colocar un perchero en ese hueco que ha quedado vacío. Fíjate, apenas ocupa nada de sitio, no resulta cargante y soluciona una cantidad de espacio para el orden que no está nada mal. Tus bolsos, chaquetas, colgantes, etc., no volverán a estar desperdigados por la casa o acumulados en una silla unos encima de otros.