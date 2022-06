5 habitaciones de hotel, 5 estilos

El otoño ha llegado con aromas a verano y aunque el calendario no nos marque ni un solo día en rojo, eso no significa que no podamos soñar con alguna escapada de fin de semana. Pero a la hora de elegir hoteles, cada uno tiene sus preferencias. Hay quien se decide más por hoteles con aires románticos y rurales y los hay que prefieren habitaciones sencillas y funcionales. Los hay que buscan el glamour a toda costa y los hay que prefieren ser más sofisticados y discretos. Por eso en homify hemos echado un vistazo a nuestra sección de hoteles para descubrir habitaciones para todos los gustos. Lugares donde escaparse un fin de semana y olvidarse de las rutinas.