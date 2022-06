Almacenaje de dormitorio: 14 ideas diferentes

Nuestro dormitorio es nuestro lugar sagrado; nuestro particular refugio. Invertir tiempo en su diseño no es trabajo en vano, un tercio de nuestra vida nos lo pasamos durmiendo. Todo tiene que estar correctamente planificado: elegir cuidadosamente la posición y orientación de la cama, el mobiliario que necesitamos, la decoración, y para los que estén pensando en reformas, la ubicación de los armarios empotrados, construir un pequeño vestidor o el acceso a un baño privado. Puesto que la mayoría de nosotros vivimos en apartamentos donde no sobran los mestros cuadrados, tendremos que intentar hacer el mejor uso posible del espacio y optimizar el diseño al máximo de manera que nuestros dormitorios sean cómodos y funcionales. Armarios independientes, muebles empotrados o cajoneras que pueden convertirse en tocador: las células de almacenamiento se convierten en piezas más importantes incluso que la propia cama.

Para los que estéis pensando en rediseñar vuestro dormitorio, os recomendamos que os plantéeis estas preguntas antes de empezar: ¿de cuánto espacio dispongo?, ¿qué muebles resultan imprescindibles? Probablemente la cama sea la pieza que más espacio ocupará en planta. Por eso, muchos diseñadores están empezando a considerar levantarlas para poder liberar ese espacio de suelo. Quizá sea lo más apropiado para casas de estilo loft, donde los altos techos permiten un nivel intermedio. También es una solución interesante para las habitaciones de los niños, donde una cama en forma de litera es la estrategia perfecta para dormitorios compartidos. En tema de almacenamiento, sabemos que siempre es complicado disponer de todo el que necesitamos. No solo ropa, también necesitamos encontrar un espacio para guardar nuestro calzado, bolsos y cinturones, relojes y demás objetos que forman esta interminable lista. Como sabemos que es un tema delicado y complicado a partes iguales, hoy hemos decidido mostraros 14 maneras diferentes de cómo disponer el almacenamiento en el dormitorio.