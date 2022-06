Antes y después: ¡de casa en ruinas a casa soñada!

La cocina antes de la renovación era obviamente muy vieja, no hay más que ver la imagen. Tanto los azulejos como el papel pintado y, en general, la distribución de los espacios, eran anticuados. El techo no tenía ningún revestimiento y lo que es peor, no había luz en el interior. El contraste con la cantidad de luz que se ve por la ventana dejaba claro que había que hacer algo para explotar la gran iluminación natural con la que cuenta el entorno que la rodea.