16 ideas para que tu pequeña terraza ¡sea de revista!

Este aspecto depende mucho del nivel de privacidad deseado por cada uno de vosotros. Hay quien no necesita aislarse por completo de los vecinos, otros, que defienden su espacio a capa y espada. Para estos últimos, la elección de un cerramiento idóneo para la terraza es muy importante. No vale cualquiera. Y no es necesario escoger uno completamente opaco, sino que es bueno que sigan pasando algunos rayos de luz y aire, como se muestra en la imagen.