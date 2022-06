10 cocinas con hornos integrados ¡espectaculares!

No solo la estética resulta importante en tu cocina, también la distribución que hagas de los elementos y, en este capítulo, un horno integrado juega un papel fundamental. ¿Quién no recuerda a su madre o abuela inclinándose para comprobar el estado de un guiso? Ya no es necesario condenar el horno a la parte baja del mobiliario. Puedes optar por diseños más modernos, como el que ves en la imagen, que te permitirá disfrutar de tu pasión por la cocina sin que tus riñones se resientan.