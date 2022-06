Asientos y mesas auxiliares: hechos el uno para el otro

Los detalles son la materialización de nuestra atención al toque final. Son pequeñas cosas de la vida que hacen nuestra vida más grande. Destacan quizás por su discreción y parecen pasar desapercibidos ante nuestros ojos. No obstante, su sutil presencia nos da a entender que las vibraciones de nuestros espacios no serían las mismas si ellos no estuvieran ahí.

Estos accesorios destacan por su flexibilidad. Se amoldan y adaptan a todo tipo de ambientes, haciendo gala de un destacable saber estar. Aportan color, frescura y vitalidad con sus formas y materiales e irradian así un toque original al emplazamiento en el que los ubiquemos.

En concreto, los asientos y las mesas auxiliares son uña y carne y se nos presentan por ello como la pareja perfecta. Saben cómo aunar a la perfección funcionalidad y diseño. La creatividad de sus formas no sólo presenta pues una indudable finalidad estética, sino que además contribuye con su carácter práctico y cómodo a nuestra vida diaria. Lo mejor: su portabilidad. Podremos colocarlos allá donde queramos disfrutar de ellos. Aunque parecen elementos menos importantes que los demás, no nos engañemos; nos harán la vida mucho más fácil.