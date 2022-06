Cómo crear una cocina funcional

En primer lugar, vamos a abordar las cuestiones de espacio y diseño. Lo más seguro es que la mayoría de nosotros no contemos con una cocina abierta y llena de luz como el maravilloso ejemplo que vemos en la imagen, pero al menos podemos encontrar una manera de reproducirlo en la mayor medida posible. Los tragaluces son perfectos para llenar de luz y ventilación una cocina oscura y húmeda. Si esto no está en tu mano, intenta por todos los medios que tu cocina tenga una ventana. Es fundamental para eliminar malos olores y para ventilar el cuarto. En caso contrario, no subestimes el poder de una campana. Será un elemento importante, así que ráscate el bolsillo e invierte en una buena pieza: la vas a necesitar.

Por otro lado, si hay algo importante en una cocina, ese es el espacio de trabajo, o lo que es lo mismo: la encimera. De ahí que las islas de cocina hayan triunfado tanto en los últimos años: son espacios hechos única y exclusivamente para cocinar, no para almacenar cosas. Pero si no podemos contar con una isla procuremos por todos los medios mantener la encimera despejada. Llenarla de electrodomésticos, herramientas y verdura o fruta no invitará a ponerse manos a la obra en eso de las artes culinarias.