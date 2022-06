10 toldos que protegerán tu terraza (¡y la harán ver fabulosa!)

La instalación de un toldo en tu terraza o jardín puede suponer múltiples ventajas, ya que cuando nos decidimos por incorporar este elemento en nuestro hogar las cualidades estéticas quedan en un segundo plano y lo verdaderamente importante es su funcionalidad.

Los toldos ofrecen una serie de beneficios para nuestro hogar, tanto en zonas ajardinadas y exteriores como en balcones y terrazas, que os permitirá proteger ventanas y cristaleras de la lluvia y el viento, o incluso poder mantenerlas abiertas evitando las altas temperaturas de los rayos de sol. Además resultan estéticos, especialmente en las zonas de terraza, donde crean un techo ligero que aporta un toque acogedor a los espacios abiertos.

Si todavía no has probado a instalar un toldo en tu terraza o patio, no lo dudes, ya que puede suponer un gran ahorro en aire acondicionado -durante los meses de verano- al reducir la temperatura del interior de la casa y la radiación solar, además de preservar intactos los colores del mobiliario, el papel pintado y demás elementos decorativos, que se deslucen con el paso del tiempo y el contacto directo con la luz solar.

