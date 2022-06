Lámparas para amantes de la lectura

Seguro que te ha pasado alguna vez. Un libro te atrapa. Se te mete dentro. Y ya no puedes parar. Lees hasta bien entrada la noche, sueñas con la historia. Te levantas y mientras desayunas sigues absorto en sus páginas. Ese día no coges el coche: vas en transporte público y así puedes seguir leyendo sin parar. Hasta en las pausas del trabajo. ¿Te habrás vuelto loco? No, es la magia de los libros, que te ha hipnotizado. Solo quieres leer y cuando se hace de noche, las lámparas se convierten en tu principal aliado.

Ahora que han cambiado la hora y anochece tan pronto queremos hablaros de cinco flexos y lámparas de diseño para acompañarnos en vuestro viaje literario. Enciende la luz. Abre el libro. Empieza la aventura…