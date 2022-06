10 ideas para vestíbulos modernos y encantadores

El vestíbulo es la primera estancia de nuestra casa que verá cualquier persona que invitemos a entrar en ella.Si bien es importante tener en cuenta que no podemos recargarlo demasiado, puesto que el espacio no suele permitirlo, ello no quiere decir que no se pueda decorar con lo necesario para imprimir cierta personalidad, la de cada uno. A veces sólo podremos optar por un objeto sencillo y otras habrá que plantearlo con mayor complejidad, pero una cosa es segura, tiene -en cierta forma- que enganchar. ¿Eso qué implica? Fácil, es imposible recordar los entresijos de 100 años de soledad, pero todo aquel que lo ha leído recuerda el inicio: ’Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento… ’. Lograd eso con el vestíbulo y lo habréis conseguido.