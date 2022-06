8 jardines de interior que harán que tu casa sea moderna

La iluminación es fundamental para el desarrollo de tu jardín interior, no nos cansaremos de repetirlo y es que, pese a que las condiciones lumínicas no tienen nada que ver en interiores y exteriores, lo cierto es que hay algunos trucos que puedes utilizar para que tus plantas realicen su proceso de fotosíntesis con todas las garantías. Uno de ellos es que sitúes tu jardín interior bajo el tragaluz de tu hogar aunque, si no dispones de uno de estos elementos, siempre puedes optar por colocarlo cerca de alguna ventana o replicar este tipo de iluminación con algún sistema artificial.