10 Barbacoas y cocinas al aire libre ¡fabulosas!

Uno de los factores principales que has de tener en cuenta a la hora de crear tu cocina exterior o instalar tu barbacoa son las condiciones climáticas del lugar en el que vives. No todos los materiales se comportan igual ante las inclemencias meteorológicas de modo que, antes de decidirte por una u otra cocina, consulta con los profesionales para contar con el mejor asesoramiento en la materia. Una vez lo tengas claro puedes, incluso, reproducir tu cocina interior en la parte exterior de tu vivienda, una versión todoterreno para que no eches nada en falta.