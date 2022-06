Una casa de dos plantas en tan solo ¡8 horas!

La casa es realmente espectacular. El blanco de la fachada contrasta con el verde de los pinos y el cielo azul. No cabe duda de que es una vivienda digna de cualquier empresa que se dedique a la construcción de casas de alta gama o bien de un barrio de clase alta. Además, hay que tener en cuenta que es respetuosa con el medio ambiente, por no hablar de su atractivo precio o la rapidez con la que se puede construir. Punto en el que no tiene rivales.

A simple vista no hay nada que diferencie esta vivienda de un edificio tradicional. Mirándola más de cerca, observamos que tampoco tiene nada que envidiarles. Su estilo moderno y minimalista despierta la admiración de los transeúntes que pasan por delante de ella.