Recubrimientos de paredes: 7 ideas geniales

Hablando de papeles pintados y demás… ¿por qué no apostar por papel tapiz? Una variante que no tiene porqué ir únicamente en zonas como el salón o el comedor, si no que tiene cabida en cualquier habitación, incluso en la cocina. Por supuesto, no abuses de este tipo de elementos, porque puede quedar muy recargado y agobiante. Haz que armonice con el resto del mobiliario y decoración.