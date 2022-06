Una casa pequeña con techo bajo la reformaron ¡y ahora es fabulosa!

No nos podíamos ir sin conocer la solución en el cuarto de baño. Ya es conocido que el uso de los colores claros y los espejos aumentan la sensación de espacio haciéndolo más amplio. Pero además, la ausencia de particiones que no cierran -como este que no llega al techo- genera divisiones en una misma habitación sin poner barreras a la luz. Así que, en cuartos de baño pequeños, una isla como esta puede ser una gran opción.