7 trucos que debes saber sobre decoración

A veces, el tipo de vivienda no permite explotarla al máximo y obtener, por ejemplo, un verdadero jardín. Ya sea porque no hay espacios abiertos disponibles, ya sea porque no son lo suficientemente grandes, terminamos por renunciar a esta posibilidad. Sin embargo, hay una solución y es una opción muy popular: crear un jardín de invierno En ese un ángulo interno o externo, esquina o rincón de la casa, puedes configurar algunas composiciones con plantas, flores y arbustos para crear, incluso en un espacio estrecho, una sensación de ambiente natural. Los elementos vegetales dan mucha fuerza y carácter y a veces constituirse en pequeños paraísos.