Una casa rústica ¡muy chic!

El country está de moda. Y no solo en el cine con películas taquilleras, sino también en el diseño de interiores. Y si no que se lo digan al equipo de Fabio Carra, un estudio de arquitectura italiano que se ha encargado del diseño de esta casa entre lo rústico y lo country. Que si hasta ahora no sabíais que esto existía, hoy os lo mostramos en este libro de ideas. ¿Estáis preparados?