Con los pies en el suelo… de tarima

El suelo de nuestras viviendas es uno de los elementos sobre los que pisa la personalidad y el carácter de nuestro hogar. Ente tantas opciones como existen hoy en día, a veces resulta difícil tomar una decisión. En este artículo vamos a darle protagonismo a los suelos de tarima, una evolución técnica y de calidad del clásico suelo de madera o parqué. Es un material versátil y económicamente razonable. Entre sus ventajas podemos hablar de la facilidad de limpieza porque la capa superior de la tarima flotante protege el material de las manchas y las filtraciones, basta con barrer o aspirar el suelo y fregarlo con los productos adecuados. La instalación de un suelo de tarima por clic es algo muy fácil de ejecutar, uno mismo puede emprender la tarea y ni siquiera es necesario aplicar previamente ningún adhesivo; además, las piezas se pueden expandir o contraer según los cambios de temperatura sin afectar a la estructura global. La tarima flotante es un producto saludable ya que es resistente a la formación de moho y bacterias.

Por mencionar algún otro aspecto no tan positivo, cabe señalar que no se trata de madera natural, son superficies que no pueden ser barnizadas o reparadas y que en algunos casos emiten un sonido a hueco muy característico al pisar sobre ellas.

Con todos estos datos, a continuación te presentamos diferentes aplicaciones de tarima para que te inspiren en el proyecto que tienes en la cabeza y tengas también los pies en la tierra.