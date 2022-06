Pequeñas ideas para grandes cambios en el hogar

Una casa vacía es como un folio en blanco. Todas las posibilidades están abiertas. Todo es posible. Tenemos miles de ideas, cosas que queremos comprar, estilos que queremos probar, imágenes que en nuestra cabeza suenan perfectas, pero que luego hay que probarlas en la realidad. Amueblar una casa es una aventura no exenta de riesgos. Uno de los peores es que, al terminarla, nos encontremos frente a un hogar amueblado exactamente como queríamos pero que no se parece en nada a lo que imaginábamos. A veces simplemente falta algo, o los objetos elegidos no han conseguido el efecto deseado. Es entonces el momento de pararse a pensar cómo podemos cambiar mucho con poco.

En este punto arranca nuestro libro de ideas: pequeñas ideas que darán un giro de 180° a nuestro salón, detalles para que nuestro hogar sea mucho más hogareño y, por fin, nuestro y solo nuestro.