11 jardines modernos para enamorarse

No todo tiene porqué ser decoración, ni jardines cuidados al mínimo detalle… En la naturalidad, la simplicidad y el minimalismo, también está la belleza. Si no fíjate en este porche de madera sin mobiliario, rodeado de césped algo salvaje pero con unas vistas espectaculares al mar. A veces no es necesario nada más que lo que tenemos ante nuestros ojos.