Falsos techos ¡atrévete a experimentar!

A menudo en los espacios principales de la vivienda no es necesario colocar un falso techo, pues muchas veces se desvían todas las instalaciones de la casa hacia espacios secundarios. Esto implica tener que renunciar a la colocación de iluminación empotrada debiendo usar lámparas suspendidas, apliques, etc. Otras veces, pese a no ser necesario, se apuesta por la colocación de un falso techo con fines exclusivamente decorativos.

En la imagen vemos como se emplean planos inclinados para realizar la transición entre la zona sin falso techo y el perímetro de la estancia. Estos planos triangulados le dan un gran dinamismo al dormitorio, consiguiendo un aspecto vanguardista que encaja muy bien con el estilo moderno del mobiliario.