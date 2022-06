Cómo sumarse al estilo Vintage

A la hora de decorar tu vivienda con estilo vintage, no dudes en apostar por muebles reciclados. Una ventaja de estas piezas antiguas es que se pueden encontrar en tiendas de segunda mano o mercadillos y, si buscamos bien, a muy buen precio. De este modo, no solo se adquieren piezas únicas, sino también de mejor calidad que los muebles baratos actuales. Si aún no te atreves con muebles antiguos, puedes optar por muebles ya restaurados. Recuerda que a la hora de mezclar estos muebles con otros modernos, el uso del color para armonizar va a ser nuestro gran aliado.