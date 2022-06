Pavimentos para los exteriores de viviendas

El tipo de pavimento que colocamos en los exteriores de la vivienda y, en general, como tratar estos espacios, no es un tema en el que sólo debamos pensar en verano. En muchas ocasiones, no reparamos en el aspecto, cuidado y decoración del jardín de la casa o de las terrazas hasta que no aprieta el calor y, pasado el verano, nos olvidamos de todas las cosas que pensamos en mejorar durante el año hasta que llega de nuevo Junio y la historia se repite. Si tenemos la suerte de disfrutar de un clima que hace posible disfrutar de los exteriores de la vivienda en muchos momentos del año, ¿por qué no vamos a aprovecharlo?

El suelo que elijamos para los accesos a la vivienda, sus jardines, los balcones y terrazas, determinará la propuesta decorativa del espacio. La elección del dicho pavimento deberá también tener en cuenta el estilo y los materiales utilizados en el resto de la vivienda, así como el uso que le vayamos a dar al espacio en cuestión y las condiciones que éste tiene. Te mostramos algunas opciones para dar a estas zonas de la casa el valor que merecen.