El diseño floral toca a la puerta este otoño

En la provenza no sólo podemos encontrar campos de lavandas, intensamente aromáticos. También se mecen en la brisa girasoles de color amarillo intenso que giran sus cabezas en busca del sol. Y precisamente esta flor es el tema que ha elegido el artista polaco Malvina Golińska para decorar esta caja. Quizás os estéis preguntado por qué: no solo se trata un lugar de almacenamiento, sino también un banco que puede ser empleado por tres personas. El contraste beige del fondo con los girasoles pintados a mano hacen que este diseño no solo sea visualmente atractivo, sino también práctico y funcional. Se integra a la perfección en estilos rústicos y decoraciones shabby chic.